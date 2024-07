Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Ciechocinku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ciechocinka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ceny biletów 2024 na baseny w Ciechocinku. Kompleks Wodny przyciąga do uzdrowiska”?

Przegląd czerwca 2024 w Ciechocinku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ceny biletów 2024 na baseny w Ciechocinku. Kompleks Wodny przyciąga do uzdrowiska Baseny Letnie w Ciechocinku każdego roku przyciągają turystów. Nadwiślańskie uzdrowisko trzecim co do wielkości obiekt tego typu w Polsce. Już niedługo otwarcie sezonu na Kompleksie Wodnym. 📢 Miss Polonia 2024. Zobaczcie zdjęcia pięknych finalistek konkursu. Poznajcie bliżej kandydatki do bursztynowej korony Finał 95. już edycji konkursu Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Gala odbędzie się w ostatni piątek czerwca. Poznajcie 24 piękne finalistki, które walczyć będą o tytuł najpiękniejszej Polki. 📢 Ciechociński Jarmark Ludowy 2024. Targ z różnościami w centrum uzdrowiska. Zdjęcia W Ciechocinku trwa 51. Festiwal Folkloru Kujaw. To impreza, która przyciąga nie tylko zespoły ludowe z całego województwa. Goście chętnie zaglądają także na Jarmark Ludowy, który w tym roku zorganizowano na Skwerze Excentryków.

Prasówka lipiec Ciechocinek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Ciechocinka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss Polski 2024. Zobacz zdjęcia pięknych finalistek w strojach kąpielowych Relleciga W drodze do korony Miss Polski 2024 finalistki przeżywają niezapomniane chwile. Pierwsze zgrupowanie w malowniczej Małopolsce to nie tylko przygotowania do wielkiego finału, ale również czas pełen atrakcji i niezwykłych wrażeń. Wszystko to na tle jubileuszowej, 35-tej edycji konkursu, która obchodzi swoje święto pod hasłem „Historia i nowoczesność. Mądra kobiecość w parze z prezencją”. Zobaczcie zdjęcia finalistek w strojach kąpielowych.

📢 Pierwsze stypendia naukowe 2024 dla uczniów z Aleksandrowa Kujawskiego. Zdjęcia Po raz pierwszy w Aleksandrowie Kujawskim wręczono stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Wyróżnienie otrzymało sześcioro uczniów. 📢 33. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku. Koncert Grzegorza Turnaua. Zdjęcia, wideo Od koncertu koncert Grzegorza Turnaua w środę (26 czerwca 2024 roku) rozpoczął się 33. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Centrum Kultury “Browar B.” we Włocławku. Impreza potrwa do 29 czerwca 2024 roku i zakończy się koncertem laureatów. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu mistrza gatunku zwanego poezją śpiewaną, Grzegorza Turnała. 📢 W Ciechocinku można zgłębić tajniki kujawskiego folkloru. Trwa Festiwal Folkloru Kujaw 2024. Zdjęcia W Ciechocinku trwa 51. Festiwal Folkloru Kujaw 2024. Na uczestników czeka między innymi: jarmark ludowy, warsztaty, koncerty oraz przegląd konkursowy. Zobaczcie program tegorocznego festiwalu.

📢 Powiatowy Rajd Rowerowy 2024 w Aleksandrowie Kujawskim. Ponad 600 cyklistów! Zdjęcia Rajd Rowerowy organizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim to już impreza wojewódzka! Przyjeżdżają cykliści z Torunia, Włocławka, Radziejowa i Lipna. 📢 Ale tłumy w Targach Kielce! Super samochody i efektowne pokazy przyciągają na Mubi Dub It Tuning Festival Supercary warte dziesiątki milionów złotych, tuningowane samochody, które na co dzień widzimy tylko na ekranach, pokazy z autodetailingu i gwiazdy motoryzacji – to 11. Mubi Dub It Tuning Festival. Targi Kielce tylko w sobotę odwiedziło prawie pięć tysięcy osób! 📢 Tak było na Pchlim Targu w pierwszą niedzielę wakacji - 23 czerwca 2024. Zdjęcia, ceny, wideo W pierwszą niedzielę wakacji (23.06.2024) na Pchlim Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego ruch był spory. Wielu mieszkańców Włocławka i ościennych powiatów już z samego rana przybywało na ten popularny bazar w poszukiwaniu tanich i ciekawych rzeczy. Na "Pchełce" można kupić praktycznie wszystko. Są stanowiska z kwiatami i krzewami, odzieżą, butami, meblami do domu i ogrodu, niemiecką chemią, narzędziami oraz tak zwanymi starociami. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.

📢 Mistrzostwa Polski Juniorów 2024 w Ciechocinku. Wielkie święto boksu w uzdrowisku. Zdjęcia Ponad 400 zawodników i zawodniczek przyjechało do Ciechocinka na XXXI Mistrzostwa Polski Juniorów oraz XXIII Mistrzostwa Polski Juniorek, które odbyły się w dniach 16 - 22 czerwca. To wielkie święto boksu w uzdrowisku. 📢 Festyn Kulturalne Przesilenie 2024, parada i food trucki w Aleksandrowie Kujawskim. Atrakcje przy MCK. Zdjęcia W Aleksandrowie Kujawskim już po raz 13. zorganizowano Kulturalne Przesilenie 2024. Festyn z licznymi atrakcjami i koncertami przyciągnął mieszkańców. 📢 Tu nie będzie prądu. Planowane wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem W nadchodzącym tygodniu, od 19 do 26 czerwca 2024 roku, mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą spodziewać się planowanych wyłączeń prądu. Te przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędne do przeprowadzenia istotnych prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych na sieci energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw prądu. Firma Tu Energa, odpowiedzialna za te prace, planuje wyłączenia w wielu regionach województwa Kujawsko-Pomorskiego.

📢 Tajemnicza posiadłość w środku lasu. Została porzucona lata temu. Na początku ludzie bali się tego miejsca Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa. 📢 Urząd Marszałkowski wykupi basen solankowy w Ciechocinku. To ratunek dla zabytku Basen termalno-solankowy w Ciechocinku jest zamknięty od 2002 roku. W 2009 roku obiekt wraz z działką został sprzedany prywatnemu właścicielowi, kilka razy zmieniał właściciela i popadał w ruinę.

📢 Niezapomniana podróż finalistek Miss Polonia po Mazowszu Finalistki konkursu Miss Polonia 2024 miały niezwykłą okazję zwiedzić cztery malownicze i pełne tradycji lokalizacje na Mazowszu. Każdy z punktów wycieczki dostarczył im niezapomniane wrażenia i głębsze zrozumienie polskiej kultury oraz tradycji.

📢 Archiwalne zdjęcia basenu w Ciechocinku. Tak się kiedyś bawili mieszkańcy i kuracjusze Minęło dwadzieścia lat od zamknięcia basenu w Ciechocinku. Słona woda, którą był wypełniony basen termalno-solankowy, miała podobne właściwości jak ta z Morza Śródziemnego. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądały baseny Ciechocinka. Zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Słuchacze UTW w Aleksandrowie Kujawski zakończyli kolejny semestr 2024. Rekordowa ilość studentów. Zdjęcia Aleksandrowski oddział Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończył semestr 2023/2024 i może pochwalić się rekordową liczbą słuchaczy. W tym roku na zajęcia uczestniczyło ponad 160 osób z indeksami. 📢 Zlot Wozów Strażackich 2024 w Ciechocinku przyciągnął tłumy. Zdjęcia Ponad 60 jednostek straży pożarnej przyjechało do Ciechocinka na 9. Wojewódzki Pokaz i Paradę - Zlot Samochodów Strażackich. Impreza każdego roku przyciąga tłumy.

📢 Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego stanęli przed sądem. Dalszy ciąg afery z marihuaną Na sześciu policjantach (byłych i obecnych) z Aleksandrowa Kujawskiego ciążą poważne zarzuty. We włocławskim sądzie ruszyła sprawa, którą założyli Marcin Aleksandrzak i Marcin Kowalczyk.

