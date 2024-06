Prasówka z maja 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Ciechocinku? Bądź na bieżąco

Na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku dużym zainteresowanie wśród kupujących nieodzownie cieszą się tak zwane starocie. Sprzedawcy, którzy je oferują, mają w swojej ofercie najrówniejsze przedmioty, wśród którym w okazyjnej cenie można znaleźć prawdziwe perełki. Zobaczcie na zdjęciach jakie ciekawe przedmioty oferowali sprzedawcy.

W bardzo ciepłą i słoneczną niedzielę (26 maja 2024 roku) na Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Popularny bazar co niedziela przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.

W niedzielę, 26 maja odprawiona została Msza Święta w intencji miasta, za wstawiennictwem patrona Aleksandrowa Kujawskiego - błogosławionego ks. Edwarda Grzymałę.

Jest szansa dla dworca w Aleksandrowie Kujawskim. Miasto chce ratować zabytek z Grupą Arche.