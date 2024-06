Prasówka 23.06.2024 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Ciechocinek, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W drodze do korony Miss Polski 2024 finalistki przeżywają niezapomniane chwile. Pierwsze zgrupowanie w malowniczej Małopolsce to nie tylko przygotowania do wielkiego finału, ale również czas pełen atrakcji i niezwykłych wrażeń. Wszystko to na tle jubileuszowej, 35-tej edycji konkursu, która obchodzi swoje święto pod hasłem „Historia i nowoczesność. Mądra kobiecość w parze z prezencją”. Zobaczcie zdjęcia finalistek w strojach kąpielowych.

W Aleksandrowie Kujawskim już po raz 13. zorganizowano Kulturalne Przesilenie 2024. Festyn z licznymi atrakcjami i koncertami przyciągnął mieszkańców.