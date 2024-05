Prasówka tygodniowa z 26.05.2024 w Ciechocinku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku dużym zainteresowanie wśród kupujących nieodzownie cieszą się tak zwane starocie. Sprzedawcy, którzy je oferują, mają w swojej ofercie najrówniejsze przedmioty, wśród którym w okazyjnej cenie można znaleźć prawdziwe perełki. Zobaczcie zdjęcia z alejek ze starociami.

W nadchodzącym tygodniu, od 22 do 29 maja 2024 roku, mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą spodziewać się planowanych wyłączeń prądu. Te przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędne do przeprowadzenia istotnych prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych na sieci energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw prądu. Firma Tu Energa, odpowiedzialna za te prace, planuje wyłączenia w wielu regionach województwa Kujawsko-Pomorskiego.

We wtorek (21 maja 2024 roku) na Starym Rynku we Włocławku o godzinie 12 rozpoczął się uroczysty apel z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka oraz Jubileuszu 150-lecia Włocławskiej Straży Pożarnej. W obchodach wzięło udział ponad stu strażaków z województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.

Młodzież z parafii Przemienienia Pańskiego przystąpiła do Sakramentu Bierzmowanie. Szafarzem był ks. biskup Stanisław Gębicki.

To kolejny charytatywny koncert wokalisty z Ciechocinka Jacka Szyłkowskiego. Tym razem w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym zbierano na leczenie poparzonej pani Anny Budczan.

W trzecią niedzielę maja 2024 roku na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego i tym razem nie brakowało kupujących oraz sprzedających. Popularny bazar przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Zobaczcie na zdjęciach, co oferowano w niedzielę na Pchlim Targu.