Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Ciechocinek, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

W Jeździeckim Klubie Sportowo - Rekreacyjnym "Michelin" we Włocławku w sobotę, 18 maja 2024 roku, zorganizowane zostały towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

To już 16. edycja akcji Motoserce, którą zorganizowali w Ciechocinku motocykliści z klubu Boruta MC Poland. Była zbiórka krwi, zabawa i pokazy.

Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej po raz czwarty zorganizowała w Aleksandrowie Kujawskim Piknik Rycerskim. Do miasta przyjechało ponad 200 rekonstruktorów z całej Polski.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W nadchodzącym tygodniu, od 15 do 22 maja 2024 roku, mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą spodziewać się planowanych wyłączeń prądu. Te przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędne do przeprowadzenia istotnych prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych na sieci energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw prądu. Firma Tu Energa, odpowiedzialna za te prace, planuje wyłączenia w wielu regionach województwa Kujawsko-Pomorskiego.

21-latek ze sklepów w Aleksandrowie Kujawskim ukradł perfumy i ekspres do kawy. Szybko został zatrzymany przez policję, a część łupów złodzieja wróciła na sklepową półkę. Mężczyzna ma poważne problemy, to kolejna jego kradzież.

To kolejny charytatywny koncert w Ciechocinku dla poparzonej Anny Budczan, członkini KGW O'dolinka. Wystąpi Jacek Szyłkowski.

Firma Lime przygotowała specjalną promocję dla uczestników Nocy Muzeów. Każdy użytkownik, który w nocy z 18 na 19 maja wpisze w aplikację kod „MUZEUMZLIME” otrzyma dwa 10-minutowe, darmowe przejazdy, tak aby móc bezpłatnie dojechać i wrócić.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [17-19 maja 2024]?