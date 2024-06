Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Ciechocinku. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Samochód osobowy uderzył w drzewo na ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Kobieta trafiła do szpitala.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do pożaru budynku przy ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim doszło w czwartek, 13 czerwca około godz. 9.10. Spłonął budynek i przechowywane tam rzeczy.

To już trzecia edycja Pikniku Militarnego "Operacja Deszczyk" w Aleksandrowie Kujawskim. Festyn przyciąga fanów wojskowości i służb mundurowych.

📢 [Dwa ruchy bronzerem dadzą efekt liftingu. Zobacz nowy trik na konturowanie twarzy

](https://stronakobiet.pl/dwa-ruchy-bronzerem-dadza-efekt-liftingu-zobacz-nowy-trik-na-konturowanie-twarzy/ar/c6p2-26435935)

Przyłożyła do policzka dłoń, wykonała szybki ruch bronzerem w sztyfcie, kilka pociągnięć pędzelkiem i konturowanie twarzy gotowe. Instagramerka zaprezentowała nowy trik na wysmuklenie twarzy. Jak sama zapowiada, ma on dawać efekt liftingu. Zobacz, na czym dokładnie polega. Według mnie ten prosty sposób daje nadspodziewanie dobry rezultat.

Mrożony lub na ciepło, do lemoniady, koktajli, deserów czy herbaty. Syrop z mięty świetnie orzeźwi, usprawni trawienie, złagodzi ból brzucha, wzdęcia, mdłości. Do tego poprawi nastrój, doda energii i zrelaksuje. Syrop miętowy jest pyszny i uwielbiają go nawet dzieci. Wypróbuj prosty przepis na tani i zdrowy syrop z mięty.