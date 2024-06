Prasówka z całego tygodnia 30.06.2024 w Ciechocinku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W Ciechocinku trwa 51. Festiwal Folkloru Kujaw. To impreza, która przyciąga nie tylko zespoły ludowe z całego województwa. Goście chętnie zaglądają także na Jarmark Ludowy, który w tym roku zorganizowano na Skwerze Excentryków.

W nadchodzącym tygodniu, od 26 do 30 czerwca 2024 roku, mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą spodziewać się planowanych wyłączeń prądu. Te przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędne do przeprowadzenia istotnych prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych na sieci energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw prądu. Firma Tu Energa, odpowiedzialna za te prace, planuje wyłączenia w wielu regionach województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zobacz co jest modne w stylizacjach paznokci na lato. Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na lipiec 2024.

Od koncertu koncert Grzegorza Turnaua w środę (26 czerwca 2024 roku) rozpoczął się 33. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Centrum Kultury “Browar B.” we Włocławku. Impreza potrwa do 29 czerwca 2024 roku i zakończy się koncertem laureatów. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu mistrza gatunku zwanego poezją śpiewaną, Grzegorza Turnała.

W Ciechocinku trwa 51. Festiwal Folkloru Kujaw 2024. Na uczestników czeka między innymi: jarmark ludowy, warsztaty, koncerty oraz przegląd konkursowy. Zobaczcie program tegorocznego festiwalu.

Rajd Rowerowy organizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim to już impreza wojewódzka! Przyjeżdżają cykliści z Torunia, Włocławka, Radziejowa i Lipna.

Supercary warte dziesiątki milionów złotych, tuningowane samochody, które na co dzień widzimy tylko na ekranach, pokazy z autodetailingu i gwiazdy motoryzacji – to 11. Mubi Dub It Tuning Festival. Targi Kielce tylko w sobotę odwiedziło prawie pięć tysięcy osób!