Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Ciechocinku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przed nami Gala Finałowa Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Niedzielne wydarzenie będzie pełne gwiazd i niespodzianek. Zobaczcie piękne kandydatki do tytułu Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii open.

Natasza Urbańska z ekipą wyruszyła do słonecznej Turcji. Tam też będzie kręcić teledysk do swojej nowej piosenki. Zobaczcie gorące zdjęcia, które wrzuciła artystka, wygląda na nich niczym bogini...

Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista.

Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki.

42-letni kierowca firmy przewozowej związanej z Grudziądzem usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pod wpływem alkoholu. W środę (29 maja) sąd skierował go do aresztu na trzy miesiące. 42-latek spowodował koszmarny wypadek w Olsztynie.

Zastanawiasz się co jest modne w stylizacjach paznokci na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na czerwiec 2024.

W Aleksandrowie Kujawskim grupka młodych osób zniszczyła... kwiaty. Zasadzone pelargonie miały zdobić miasto. Wszystko nagrały kamery monitoringu

W Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku posadzono drzewo jabłoni upamiętniające bł. Rodzinę Ulmów. W uroczystości wziął udział Sławomir Mazurek, doradca prezydenta oraz ks. Zbigniew Kras, kapelan prezydenta.

W bardzo ciepłą i słoneczną niedzielę (26 maja 2024 roku) na Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Popularny bazar co niedziela przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.