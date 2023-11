Tygodniowy przegląd prasy 19.11.2023: Ciechocinek, 12.11-18.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 12.11 do 18.11.2023

Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ciechocinka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023.

Przegląd tygodnia: Ciechocinek, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach [19.11.23] Jeśli decydujesz się na dojazd do sanatorium samochodem, musisz liczyć się z opłatami za jego parkowanie. W niektórych obiektach stawki są na poziomie kilkudziesięciu złotych za turnus. Jednak są też miejsca gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju. 📢 Tu nie będzie prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Planowane wyłączenia Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 16-23 listopada 2023 roku). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.

📢 Pasowanie na ucznia w SP nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia z uroczystości Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawski złożyły uroczyste ślubowanie i zostały przyjęte do grona uczniów. Wcześniej udowodniły, że przez te dwa miesiące już bardzo dużo się nauczyły.

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Ciechocinek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych 2023 w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia i wideo To już czwarty zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Swoje wiersze zaprezentowało w sali Edwarda Stachury ponad 40 osób z całego województwa.

📢 W Ciechocinku zakończyli sezon turystyczny 2023 w województwie. Uzdrowisko przyciąga turystów. Zdjęcia i wideo Podczas uroczystości w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku wyróżniono najbardziej zaangażowanych w budowanie marki turystycznej Kujaw i Pomorza . Tegoroczne podsumowanie sezonu turystycznego odbyło się w nadwiślańskim uzdrowisku. 📢 Setne urodziny Haliny Andruszewskiej ze Służewa. Medal od marszałka dla nestorki Mieszkanka Służewa Halina Andruszewska dołączyła do grona stuletnich mieszkańców naszego regionu i została uhonorowana najwyższym odznaczeniem wojewódzkim, medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Z wizytą u seniorki była Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Marszałka Województwa. 📢 Horoskop na weekend 17-19 listopada 2023. Wróżka Parisa przepowiada najbliższe dni Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [17-19 listopada 2023]?

📢 Stokrotki z Przedszkola im. Juliana Tuwima pokazały miłość do Ojczyzny. Zdjęcia Przedszkolaki z Aleksandrowa Kujawskiego 📢 Burger Drwala wrócił. McDonald’s w Łodzi zamienił się w ogromną planszówkę! W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany czas. Burger Drwala powrócił. Z tej okazji restauracja McDonald’s w Łodzi zmieniła się w… największą w Polsce grę planszową! Przyjdź, zobacz, weź udział w wyśmienitej zabawie i poznaj lepszą stronę zimy! 📢 Bieg i rajd z grupą Polkrys. Tak świętowali 11 listopada 2023 Grupa Polkrys po raz kolejny zorganizowała imprezę biegową. Tym razem to rajd i bieg z okazji 11 listopada. Do pokonania było nawet 90 km, ale tę trasę pokonało tylko dwóch śmiałków na rowerach. Co planują jeszcze pacjonaci sportu z Aleksandrowa Kujawskiego?

📢 Bieg Niepodległości 2023 w Aleksandrowie Kujawskim. Pierwszy taki bieg w mieście. Wideo i zdjęcia Fundacja Cypisek Dzieciom zorganizowała w Aleksandrowie Kujawskim pierwszy Bieg Niepodległości. Pobiegło 140 uczestników, a na każdego czekał wyjątkowy medal.

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w Ciechocinku. Nawiedzenie Ikony w uzdrowisku. Zdjęcia W czwartek, 9 listopada rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej w Ciechocinku. Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej została przewieziona do Kolegiaty świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nawiedziła też siostry Szarytki i Honoratki. 📢 Nocny Bieg Jasia i Małgosi 2023 w Ciechocinku. W uzdrowisku pobiegli w przebraniach. Wideo i zdjęcia To już 4. edycja Nocnego Biegu Jasia i Małgosi w Ciechocinku. Bieg do uzdrowiska przyciąga biegaczy z całej Polski. To wyjątkowa impreza, bo uczestnicy biegną w oryginalnych przebraniach.

