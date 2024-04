Prasówka 14.04.2024 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W niedzielę Polacy udali się do urn, aby oddać swój głos w wyborach samorządowych 2024. Wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte, a z poszczególnych placówek spływają wstępne wyniki. Jak wygląda ostateczny rezultat głosowania i kto spośród kandydujących na burmistrza Ciechocinka oraz do rady miasta otrzyma najwięcej głosów? Potwierdzimy już niebawem.

To miało być święto piłki nożnej w Aleksandrowie Kujawskim w środę 17 kwietnia 2024 roku w ćwierćfinale Regionalnego Pucharu Polski KPZPN 2024 miejscowe Orlęta miały zmierzyć się z Zawiszą Bydgoszcz. Spotkanie jednak nie dojdzie do skutku. Czwartoligowiec oddał spotkanie walkowerem.

W Bądkowie, Raciążku i Ciechocinku odbędzie się druga tura wyborów. Zmiana na stanowisku burmistrza będzie w Nieszawie.

Zapowiadane przez ministerstwo rolnictwa dopłaty do zbóż sprzedanych w 2024 roku są o krok bliżej. - W resorcie rolnictwa przygotowano rozporządzenie dotyczące dopłat do sprzedaży zbóż; konsultowane jest ono z rolnikami - przekazał zaraz po świętach wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Do jakich zbóż będą przysługiwały dopłaty i jakie terminy na fakturach zdecydują o kwocie pomocy do tony?

Wybory samorządowe 2024 częściowo za nami, ponieważ w kilku miastach za dwa tygodnie odbędzie się druga tura. Frekwencja, według sondażowych wyników podanych przez IPSOS dla trzech stacji telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat), wyniosła 51,5 proc. To dobry moment, żeby sprawdzić, ile zarobią wójt, burmistrz, czy prezydent w miejscowościach, w których mieszkamy. Konkretne kwoty i takie zarobki mogą być niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Ile wynosi wypłata lub honorarium burmistrza i prezydenta?