Prasówka tygodniowa z 24.03.2024 w Ciechocinku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

To już drugi Powiatowy Jarmark Wielkanocny w Ciechocinku. Impreza do Parku Zdrojowego przyciągnęła kuracjuszy i mieszkańców z całego województwa. Prócz rękodzieła, były lokalne potrawy i występy.

W niedzielę (17 marca 2024 roku) na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku nie brakowało klientów, nie brakowało też sprzedających. Pochmurna i chłodna aura, nie zniechęciła mieszkańców Włocławka i okolic, którzy w poszukiwaniu świątecznych dekoracji, wiosennych kwiatów i krzewów, rzeczy używanych, odzieży i butów z nowych kolekcji, tanich warzyw, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii oraz rowerów przybyli na to popularne targowisko. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.