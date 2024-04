Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W hotelu Kolumna Park pod Łodzią odbył się półfinał konkursu Miss Polski 2024. To już 35. jubileuszowa, edycja konkursu Miss Polski. Poznajcie wyłonione finalistki. Zobaczcie zdjęcia.

Ciechocinek uzdrawia poTężnie. Zresztą to miasto zdrowia i festiwali, a tych w sezonie letnim nie brakuje. Na jakie imprezy w 2024 roku mogą liczyć mieszkańcy i kuracjusze? Kalendarz jest bardzo bogaty, a 2024 to Rok Jubileuszowy 200-lecia rozpoczęcia budowy tężni solankowych.

W Aleksandrowie Kujawskim trwa Ministranckie Święto Dominika Savio. To już 29. edycja spotkania wspólnoty salezjańskiej.

W ostatni weekend kwietnia (27-28.04.2024) na mieszkańców Torunia, Bydgoszczy i Włocławka czeka wiele ciekawych imprez oraz koncertów nie zabraknie także mocnych wrażeń sportowych i atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych. Przestawiamy ich wykaz, terminy i godziny rozpoczęcia. Zobaczcie na zdjęciach co się będzie działo i kto wystąpi.

W Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Aleksandrowskiego. Mamy dziewięcioro nowych radnych VII kadencji na lata 2024-2029.

Doktor Rafał Scheller z Ciechocinka wyjechał do Brazylii na niezwykłe szkolenia. Ma także uczyć innych lekarzy z Polski, którzy chcą dowiedzieć się więcej o implantologii.

Do sprzedaży wraca tradycyjnie warzona, ciechocińska sól panwiowa. Można znaleźć ją w sklepach spółki Uzdrowisko Ciechocinek.

W Stawkach doszło do zderzenie dwóch pojazdów. Jedna osoba trafiła do szpitala. Ruch prowadzony był wahadłowo.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 23 kwietnia 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

W Ciechocinku odbyła się konferencja podsumowująca XXX edycję konkursu Rolnik-Farmer Roku. Wśród nagrodzonych są także rolnicy z naszego regionu.

Sylwia Peretti była jedną z gwiazd telewizyjnego show stacji TTV „Królowe życia”. Pokazała się widzom jako kobieta majętna, zaradna, ale też bardzo zadbana i lubiąca eleganckie ubrania, biżuterię i luksusowe akcesoria oraz samochody. Jak się okazuje, przed laty jej wizerunek znacznie różnił się od obecnego.