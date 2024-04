Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Ciechocinek, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Sezon grzybowy kojarzy się z latem i jesienią. W tym roku jednak wszystko kwitnie szybciej – już w kwietniu widać bzy, tulipany i rzepak na polach. O tej porze roku w lasach zazwyczaj królowały smardze i czarki, teraz niektórzy grzybiarze trafiają na… borowiki.

W środę (16 kwietnia) w GOK w Służewie odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały zaświadczenia o wyborze na wójta i radnych Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem przebywa w Stanach Zjednoczonych. Podejrzeliśmy, co zabrała ze sobą do walizki. Bez wątpienia stwierdzamy, że kilka jej stylizacji to prawdziwe wiosenne perełki. Te kreacje możesz założyć i ty na przeróżne okazje, ale i na co dzień.