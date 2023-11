Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Ciechocinek, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Przegląd tygodnia: Ciechocinek, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czwartek, 9 listopada rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej w Ciechocinku. Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej została przewieziona do Kolegiaty świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nawiedziła też siostry Szarytki i Honoratki.

To już 4. edycja Nocnego Biegu Jasia i Małgosi w Ciechocinku. Bieg do uzdrowiska przyciąga biegaczy z całej Polski. To wyjątkowa impreza, bo uczestnicy biegną w oryginalnych przebraniach.

Ciechocinek, to perła polskich uzdrowisk. Malowniczo położone nadwiślańskie miasteczko jest jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk w Polsce. Przyciąga turystów z całego świata, a każda wizyta staje się niezapomnianym przeżyciem. Nikt tu nie może się nudzić. Uzdrowisko słynie z atrakcji i festiwali.