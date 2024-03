Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Darmowe gry w PlayStation Plus Essential na kwiecień 2024 zostały już oficjalnie ogłoszone. Abonenci już niedługo będą mogli przypisać do swojej biblioteki gier trzy kolejne pozycje z biblioteki PlayStation. Co ciekawe, hit, który kilka miesięcy temu miał swoją premierę, już pojawił się na liście. Zobacz, co będzie można znaleźć w PS Plus w kwietniu 2024 roku i od kiedy można przypisać gry do swojego konta.