Przegląd tygodnia z 29.10.2023 w Ciechocinku. Najważniejsze wydarzenia od 22.10 do 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Horoskop dzienny na niedzielę 29 października 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości.

Chcielibyście zamieszkać w dżungli zlokalizowanej w sercu miasta? Jest na to prosty sposób. Wystarczy zaaranżować mieszkanie w modnym stylu urban jungle. Koniecznie zajrzyjcie do przytulnego gniazdka zaprojektowanego przez architektów. Zobaczcie zdjęcia pięknego mieszkania rodziny z dwójką dzieci, gdzie królują modne kwiaty doniczkowe.

Basen, kąpielisko, bulwary - to tylko niektóre z największych inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, które uzyskały wsparcie z VIII edycji Polskiego Ładu. Będą projekty w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, ale też mniejszych powiatach.

Stroiki i wiązanki z róż to doskonały pomysł na piękną i elegancką dekorację grobu na Wszystkich Świętych. Możesz wybrać kompozycję ze świeżych kwiatów lub zdecydować się na sztuczne kwiaty, które również bardzo ładnie prezentują się na pomniku. Jeśli szukasz inspiracji na dekorację pomnika, koniecznie zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek z róż.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [27-29 października 2023]?

Zima to czas spowolnienia. Przyroda robi sobie przerwę, spowalnia, regeneruje się. Część zwierząt udaje się na zasłużoną drzemkę i obudzi się dopiero wraz z powracającymi do kraju ptakami i pierwszymi pąkami na drzewach. Te zwierzęta w naszym kraju zapadają w sen zimowy, dlaczego w ogóle to robią?

Pierwszaki z Kolegium Kujawskiego w Aleksandrowie Kujawskim uroczyście ślubowały i obiecały, że będą wzorowymi uczniami. Z tej okazji z wychowawcami przygotowały krótki występ.