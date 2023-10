Prasówka 22.10.2023 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Basen termalno-solankowy, kolorowe dywany z kwiatów, fontanna Grzybek i niezwykły mikroklimat - to w PRL przyciągało do nadwiślańskiego uzdrowiska kuracjuszy i turystów. Jak po wojnie, w latach 1946-1980, wyglądał Ciechocinek? Zobaczcie na zdjęciach.

Ursus C-330 oraz C-360 z lat 80. XX wieku to wciąż popularne modele, choć mają swoje lata. Te traktory wyprodukowane około 40 lat temu wciąż są na chodzie. Sprawdziliśmy, ile dziś kosztują takie używane Ursusy w ogłoszeniach ich dotychczasowych właścicieli. Poznaj przykładowe oferty używanych ciągników za kilkanaście tysięcy złotych i te za ponad 50.

Stylista paznokci Tom Bachik, który od wielu lat zajmuje się wyglądem dłoni Jeniffer Lopez i Seleny Gomez pokazał modny kolor paznokci. Jest nim manicure inspirowany barwą wiśniowej kawy. Już niedługo może się on stać popularniejszy od klasycznej i ponadczasowej czerwieni.

Opieńki to grzyby późnej jesieni. Ich wysyp przypada na przełom października i listopada. Świetnie nadają się na różne przetwory, m.in. do marynowania. Jednak, jeśli chcemy zbierać te grzyby, musimy wiedzieć, jak wygląda opieńka miodowa i ciemna oraz gdzie ich szukać. Trzeba także poznać gatunki, które są do nich podobne z wyglądu, ale trujące. Sprawdź, z czym nie pomylić opieniek.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze wyliczenia dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w I półroczu 2023 r., które wyniosło 7 061,52 zł brutto, co oznacza wzrost nominalny o 14 proc. rok do roku. Z analizy AAA AUTO wynika, że we wrześniu 2023 r., w przedziale 7 000 – 7 500 zł brutto, można było wybierać spośród 458 ofert sprzedaży aut na rynku samochodów używanych.