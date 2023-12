Przegląd tygodnia z 10.12.2023 w Ciechocinku. Najważniejsze wydarzenia od 3.12 do 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tradycyjnie, 6 grudnia w Ciechocinku włączono świąteczne iluminacje. Na Skwerze Excentryków stanęła choinka, ale była także okazja do spotkania Mikołaja, który w asyście pięknych Śnieżynek rozdawał słodycze.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz miasto Ciechocinek podpisały list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz przywrócenia połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek. Będą pociągi do uzdrowiska!

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.