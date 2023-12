Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Ciechocinku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dwa monitory interaktywne minister edukacji, Krzysztof Szczucki przekazał w piątek, 1 grudnia, Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Sprzęt będzie służył głównie na lekcjach polskiego. Prezent to wyróżnienie dla szkoły i miasta.

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ozdoby na choinkę z makramy to pomysł na wyjątkową dekorację choinki na Boże Narodzenie 2023. Warto w tym roku zdecydować się na ozdoby świąteczne ze sznurka DIY, które są teraz najmodniejsze. Makrama to nietuzinkowa dekoracja na Boże Narodzenie, która jest ekologiczna i pięknie ozdobi świąteczne drzewko. Podsuwamy garść pomysłów na wyjątkowe bożonarodzeniowe dekoracje hand made, którymi klimatycznie ozdobimy dom.

We wtorek, 28 listopada około godz. 19 na drodze w Ośnie doszło do zderzenie trzech pojazdów. Na miejscu do końca pracowali policjanci i druhowie z OSP Służewo.

Świat turystyki kusi nie tylko swoim pięknem, ale również ekstrawagancją. Dla tych, którzy cenią sobie wyjątkowe doświadczenia, istnieją atrakcje, które robią wrażenie nie tylko swoją urodą, ale również ceną. Oto lista najdroższych atrakcji turystycznych na świecie, które z pewnością zadziwią nawet najbardziej zamożnych podróżników.