Prasówka 18.06.2024 Ciechocinek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Ciechocinka

Ks. Marian Kuszyński, proboszcz parafii Świętego Hieronima w Raciążku obchodził 42-lecie swojego kapłaństwa. Od 23 lat posługuje w tej samej parafii.

Wyborne polędwiczki wieprzowe w aksamitnym sosie to pyszny obiad do zrobienia w 20 minut. To danie jak z restauracji, przy którym wcale się nie napracujesz. Wyjaśniamy, jak usmażyć polędwiczki, żeby były mięciutkie i pyszne. Prosty sos musztardowy do polędwiczek zrobisz na jednej patelni.