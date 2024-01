Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

Kolizja przy rondzie w Odolionie. Kierujący volkswagenem wjechał do rowu.

Przez dwa tygodnie na Placu 3 Maja stał model ludzkich płuc. Mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego mogli sprawdzić jakość powietrza. Na zakończenie akcji odbyła się konferencja prasowa. - Kampania ma zachęcić do wymiany źródeł ciepła – powiedziała Paulina Warachim z fundacji „Zielone Kujawy”.

W środę, 24 stycznia przy DK 91 strajkowali rolnicy nie tylko z powiatu aleksandrowskiego. Na razie był to protest pokojowy, bez blokady głównej drogi.

We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku zbierają na remont i wyposażenie kuchni. Obecne pomieszczenie, które znajduje się w remizie jest w opłakanym stanie.