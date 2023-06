Prasówka tygodniowa z 18.06.2023 w Ciechocinku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Ciechocinek, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od 17 czerwca po zimowej przerwie otwarte są baseny letnie w Ciechocinku. Kompleks wodny w uzdrowisku będzie czynny przez weekend. W sobotę, mimo deszczowej aury klientów nie brakowało.

Po roku przerwy Orlęta Aleksandrów Kujawski awansowały do 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Swoje zwycięstwo przypieczętowały wygraną z Gopłem Kruszwicą. W sobotę, 10 czerwca pokonały Gopło 5 do 0!

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.