Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Ciechocinku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Nowa Wieś - to najpopularniejsza nazwa wsi w województwie Kujawsko-Pomorskim. Tak nazwanych jest 14. miejscowości. Zobaczcie, gdzie się znajdują i ile te wsie mają mieszkańców.

W City Hotel w Bydgoszczy (ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz) odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentuje się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostaną najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. Początek o godzinie 18. Na gali, którą poprowadzi konferansjer i DJ Wacław Tomalak wystąpią Paweł Tur i Adi Kowalski.

Baseny letnie w Ciechocinku to atrakcja, która przyciąga nie tylko mieszkańców i kuracjuszy. Inwestycja była wiele razy nagradza. Kompleks wodny w uzdrowisku będzie otwarty już 17 czerwca 2023. Urząd wprowadził kilka zmian w sezonie 2023.

W niedzielę, 4 czerwca, odbył się pierwszy Festiwal "Muzyka Wisły" w Nieszawie. Sceną był prom, a niej wystąpili artyści z całego świata. Tłumnie zgromadzona publiczność usłyszała polskie utwory.

Tak wygląda dziś Adam Zdrójkowski z serialu "Rodzinka.pl". Właśnie skończył 23 lata! Mimo młodego wieku na swoim koncie ma już bardzo długą listę filmów, w których zagrał. Mogliśmy go oglądać w takich serialach jak "Londyńczycy" i "Rodzina zastępcza". Jednak to "Rodzinka.pl" zapewniła mu największą rozpoznawalność. Korzysta z niej do dziś. Ostatnio mogliśmy podziwiać w programie "Azja Express". Zobaczcie, jak zmienił się Adam Zdrójkowski.

Już 23 czerwca w Ciechocinku wystartuje Festiwal Folkloru Kujaw. Prócz artystów ludowych na scenie będzie nieodłączny Ciechociński Jarmark Ludowy w Parku Zdrojowym. Impreza odbędzie się po raz 50. w uzdrowisku.