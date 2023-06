Prasówka z całego tygodnia 4.06.2023 w Ciechocinku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Latem warto postawić na kolorowe i neonowe paznokcie, ale do łask wracają bardziej stonowane wzory. Stylistka i makijażystka Marta Nowak, zdradza jak są najmodniejsze i najładniejsze paznokcie latem 2023.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dokładnie 22 maja 2023 roku przypadł 20. rocznica śmierci aleksandrowianki Marii Danilewicz Zielińskiej pisarki, badaczki dziejów literatury emigracyjnej, założycielki i wieloletniej dyrektorki Biblioteki Polskiej w Londynie. To patronka biblioteki w Aleksandrowie Kujawski i szkoły podstawowej w Stawkach.

Ciechocinek to najsłynniejsze kujawskie uzdrowisko. Nadwiślańskie miasteczko przyciąga kuracjuszy, którzy mogą liczyć na moc atrakcji. Zobaczcie uzdrowisko w latach 1980 -1990, co zmieniło się u schyłku PRL w słynnym kurorcie.

Biorąc udział w licytacjach komorniczych często można kupić coś w bardzo okazyjnej cenie. Choć komornicy budzą mieszane uczucia, to należy pamiętać, że wykonują tylko egzekucję na dłużnikach, aby odzyskać pieniądze dla ich wierzycieli. Zobaczcie, jakie domy można kupić na licytacjach w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2023 roku.

To było niezwykłe przedstawienie. Nauczyciele z SP nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim wcieli się w postacie z bajki "Rzepka" Juliana Tuwima. Brawurowe wykonanie oklaskami nagrodzili zaskoczeni uczniowie. To prezent z okazji Dnia Dziecka.

Po raz ósmy w Ciechocinku odbyła się Parada i Pokaz Wozów Strażackich. Do uzdrowisko przyjechało ponad 50 jednostek z całej Polski. Impreza każdego roku przyciąga dużych i małych miłośników straży pożarnej.

Na kilka dni rycerze z całej Polski opanowali Aleksandrów Kujawski. To za sprawą trzeciego już Pikniku Rycerskiego, który odbył się w ostatni weekend maja.

Stwardnienie rozsiane to choroba, która wpływa na nerwy i powoduje objawy takie jak zmęczenie, trudności z chodzeniem i problemy z mową. Obecnie nie ma na nie lekarstwa, a stosowane metody leczenia mają pomagać radzić sobie z objawami. Stwardnienie rozsiane zostało zdiagnozowane u m.in. Christiny Applegate, Karoliny Gruszki czy Antoniego Królikowskiego.

Szukasz prezentu na Dzień Dziecka? Skorzystaj z naszych podpowiedzi i kup zabawkę, która nie tylko ucieszy dziecko, ale też wesprze jego rozwój. Dla najmłodszych warto zainwestować w zabawki sensoryczne lub stymulujące zmysły. Przedszkolakom mogą przypaść do gustu tradycyjne sprzęty sportowe lub inspirujące książki. Starsze dzieci z pewnością docenią wspólne wyjście. Zobacz, co jeszcze przygotowaliśmy w naszym zestawieniu wyjątkowych prezentów na Dzień Dziecka.

Palpitacje serca, które nazywane są też kołataniem, to odczuwanie przyspieszonego bicia serca lub jego szczególnie mocnych skurczów. Choć jest to objaw subiektywny, może towarzyszyć poważnym chorobom. Bywa też jednak samodzielnym symptomem, m.in. w przypadku stresu. Przyspieszone bicie serca trzeba skonsultować z lekarzem, by móc zastosować odpowiednie leczenie. Wyjaśniamy, jakie są możliwe przyczyny palpitacji serca oraz jak uspokoić puls i zapobiegać nieprzyjemnym objawom.

Sprawdzamy ile trzeba zapłacić za warzywa i owoce na targowisku. Zobacz w galerii ceny w Kujawsko-Pomorskiem.

W parafii św. Hieronima w Raciążku dzieci z klas III po raz pierwszy przyjęły Eucharystię, czyli Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba. - To ważne wydarzenie nie tylko dla was, rodziców i najbliższych, ale całej parafii - podkreślił proboszcz ks. Marian Kuszyński.