Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Ciechocinku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 19-21 stycznia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim zaszły zmiany. Podczas sesji Rady Miejskiej, 17 stycznia, powitano nowego i pożegnanego starego prezesa spółki.

Nie tylko niski płot, ale szereg innych nieprawidłowości musi naprawić Fundacja Cztery Łapy, która prowadzi schronisko w Wygodzie. Na poprawę warunków zwierząt mieli rok, ale dopiero zaczęli działać. Ze zbiórki na ratowanie schroniska wycofują się kolejne osoby.

Do ostatnich minut głosowania w ramach regionalnego etapu plebiscytu nic nie było oczywiste, ale już wiemy, które miasta wezmą udział w wielkim finale i powalczą o tytuł Świetlnej Stolicy Polski! W naszej plebiscytowej zabawie to Czytelnicy zdecydowali o tym, kto w danym regionie zdobędzie dobroczynne nagrody i uzyska awans do finału. Podobnie będzie w rywalizacji o tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”. Głosowanie rozpoczniemy już 17 stycznia w samo południe, a 30 stycznia poznamy zwycięzcę, którego to Wy wybierzecie. Przyłączcie się, oddajcie swój głos - wygrana to także realna pomoc dla potrzebujących. Zachęcamy do przyjrzenia się wszystkim kandydatom i wybrania miejscowości, która Waszym zdaniem może pochwalić się najbardziej okazałymi iluminacjami.