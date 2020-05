W Ciechocinku znów zabiło "Motoserce" [zdjęcia]

Co roku w połowie maja w parku Zdrojowym słychać warkot silników motocyklów, głośną muzykę i gwar rozmów. Wszystko to za sprawą imprezy „Motoserce”, organizowanej dzięki inicjatywie Klubu Motocyklowego Boruta MC Poland i wsparciu władz Ciechocinka.

Akcja ma na celu przede wszystkim zbiórkę krwi dla potrzebujących, jednak jest to też świetny pretekst do spotkań motocyklistów z całej Polski, z których wielu to etatowi krwiodawcy.

- Niestety w tym roku ze względu na panującą pandemię koronawirusa zaplanowana na połowę maja impreza nie mogła odbyć się w takiej oprawie, jak do tej pory - przyznaje Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka. - Klub Motocyklowy nie poddał się jednak i w sobotę 16 maja zorganizował samą zbiórkę krwi z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności.

Mimo trudnych warunków motocykliści jak zwykle nie zawiedli. Tym razem ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaparkował nieopodal kina „Zdrój”. Lista rejestracyjna szybko się zapełniła i tym samym w dniu zbiórki na specjalnie wyznaczone godziny zgłosiło się 48 potencjalnych dawców krwi, z czego aż 43 z nich oddało ten drogocenny dar życia.

Tegoroczne Motoserce zakończyło się wynikiem 19,35 litra krwi, a motocykliści znów udowodnili, że warto pomagać.