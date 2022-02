Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Ciechocinek, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Zobaczcie oferty tanich domów, do remontu, w regionie. Marzenie o własnym domku z ogródkiem szczególnie w czasach pandemii nabrało dodatkowego znaczenia. Ten nawet niewielki obszar pozwalał osobom na kwarantannie wyjść na krótki spacer.

Zobaczcie oferty tanich mieszkań (kawalerek), do remontu, w regionie. Zobaczcie oferty domów, zamieszczone na stronie otodom.pl. Wybraliśmy te które kupicie za maksymalnie 200 tys. złotych.

Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta i aktualizują bazę zdjęć. W Ciechocinku były kilkukrotnie, a na zdjęciach nie brak mieszkańców podczas ich codziennych zajęć.

Ciechocinek to miasto, które od lat należy do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy. Mamy dla Was unikalne zdjęcia jednej z największych perełek polskich uzdrowisk. Zobaczcie w naszej galerii stare fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

W środę, 3 lutego br. w Ciechocinku padła główna wygrana grze Lotto Szybkie 600. Ile, co tydzień dostanie pieniędzy szczęśliwiec? Szczegóły w naszym artykule.