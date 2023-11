Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Ciechocinku. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Archeolodzy z Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych POMOST w Poznaniu w lesie w Żagnie w gm. Skępe przeprowadzili ekshumację. Mieli wydobyć z grobu szczątki nieznanego człowieka, który zginął w 1945 r. Jak się okazało zostały po nim jedynie … kości stóp. Co się stało?

Imieniny Andrzeja to zdecydowanie jedne z najhuczniej obchodzonych w Polsce, nie tylko ze względu na popularność imienia, ale także dlatego, że towarzyszy im „Dzień św. Andrzeja”. W nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, obchodzimy andrzejki, które są ostatnią okazją do zabawy przed adwentem. Z okazji imienin Andrzeja przygotowaliśmy karki z życzeniami i grafiką - nowe pionowe projekty, idealne do wysłania przez popularne komunikatory. Pobierz i wyślij przez WhatsApp czy Messenger, MMS.