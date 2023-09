Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Ciechocinku. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

Na drodze wojewódzkiej nr 266 Stawkach doszło do zderzenia pojazdu osobowego z ciężarowym. Na miejscu pracują policjanci. Droga w kierunku Ciechocinka i Aleksandrowa Kujawskiego jest zablokowana. Wprowadzono objazdy.

Kowbojki damskie to jeden z tych modeli butów, które są ponadczasowe i nie wychodzą z mody. Jeśli zastanawiasz się, czy w tym roku będą one na topie. To odpowiadamy, że tak. Widzieliśmy już w nich wiele gwiazd m.in. Kingę Rusin.

Do wypadku na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Michalin doszło 9 września przed północą. Na miejscu zderzyły się dwa pojazdy audi. W szpitalu zmarła 36-letnia kobieta.

Kilka lat temu trwała walkę o szkołę im. Orła Białego w Niszczewach. Placówka miała zostać zlikwidowana, bo chodziło tam zbyt mało dzieci. Teraz szkoła w gminie Waganiec jest rozbudowywana. Ma powstać tam również przedszkole.