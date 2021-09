Przegląd tygodnia w Ciechocinku, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Oto najprzystojniejsi mieszkańcy Ciechocinka na Instagramie. To ich profile i zdjęcia zbierają najwięcej polubień. Sprawdź, czy w naszym zestawieniu jest Twój znajomy, przyjaciel lub mąż.

Za nami 32. edycja Integracyjnego Mini Maratonu “Bieg Solny” im. Zbigniewa Treschera w Ciechocinku. Imprezę odwiedziły tłumy zawodników z różnych zakątków kraju. Jesteście ciekawi jak było? Zapraszamy do naszej galerii.

Zdjęcia do najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Wesele 2" już się zakończyły. Sceny nagrywane były również w Nieszawie. Miasto zmieniło się na potrzeby scenariusza i przypominało przedwojenną małą miejscowość. Jak wypadli aktorzy z regionu, zobaczymy już 8 pażdziernika.

Dla wielu ludzi sezon, w którym możemy sobie swobodnie odpocząć kończy się wraz z 31 sierpnia. Ta data nie dotyczy jednak Ciechocinka, bowiem tutaj na ulicach możemy spotkać tłumy turystów i kuracjuszy przez większość roku. Specjalnie dla Was wybraliśmy się na spacer po kultowym uzdrowisku, by pokazać, jak jest oblegane. Zapraszamy do galerii.

Mieszkańcy Ciechocinka, Aleksandrowa Kujawskiego i okolic chętnie pozbędą się niepotrzebnych przedmiotów bez pieniężnej rekompensaty. Za darmo na portalu OLX wystawiają m.in. meble, dziecięce zabawki, czy damską odzież. Sprawdź oferty.