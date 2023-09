Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Ciechocinku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Zakończył się trzydniowy festiwal Stacja Aleksandrów. To już 17. edycja imprezy, który od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widowni.

"Blues bez barier" to międzynarodowy festiwal, który do Ciechocinka przyciąga rzeszę fanów. Ławeczki przed Muszlą Koncertową znów były pełne. Wystąpili artyści z Polski, Słowacji i Islandii, jednak wyjątkowy był występ Zdrowej Wody.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Stylistka i makijażystka Marta Nowak, radziła, by latem postawić na kolorowe i neonowe paznokcie, ale do łask wracają bardziej stonowane wzory. Sprawdzamy, co jest modne jesienią w 2023 i jak pomalować paznokcie na wrześniu.