Przegląd prasy z maja 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Ciechocinku?

Przegląd maja 2023 w Ciechocinku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment.

Dowiedz się, gdzie możesz znaleźć posiadające bogatą ofertę lodziarnie w Ciechocinku. Wakacyjny czas bez wątpienia większości z nas się z nimi kojarzy. Chyba nikt nie wyobraża sobie gorącego, słonecznego dnia bez orzeźwiającego przysmaku, jakim są lody. Zerknij do historii, by sprawdzić gdzie były ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Ciechocinku.