Przegląd prasy z listopada 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Ciechocinku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ciechocinka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [1.12.2023 r.]”?

Przegląd listopada 2023 w Ciechocinku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [1.12.2023 r.] Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień. Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Zderzenie trzech pojazdów w Ośnie. 26-latek trafił do szpitala Zdjęcia i wideo We wtorek, 28 listopada około godz. 19 na drodze w Ośnie doszło do zderzenie trzech pojazdów. Na miejscu do końca pracowali policjanci i druhowie z OSP Służewo.

📢 Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach Jeśli decydujesz się na dojazd do sanatorium samochodem, musisz liczyć się z opłatami za jego parkowanie. W niektórych obiektach stawki są na poziomie kilkudziesięciu złotych za turnus. Jednak są też miejsca gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju.

Prasówka grudzień Ciechocinek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Ciechocinka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W GOK w Służewie przybliżyli kulturę myśliwską. Koncert, wystawa zdjęć i degustacja dziczyzny. Zdjęcia i wideo Po raz drugi w Gminnym Ośrodku Kultury w Służewie odbyła się impreza poświęcona kulturze myśliwskiej "Pojedziemy na łów". Prócz degustacji potraw z dziczyzny była wystawa zdjęć i niezwykły koncert.

📢 Zakończenie Mistrzostw Polski Bok 2023 w Ciechocinku. Medale rozdane. Zdjęcia i wideo W niedzielę, 26 listopada zakończył się Puchar Polski Boks w Ciechocinku. Na ringu walczyło ponad 420 pięściarzy w kilku kategoriach wiekowych i wagowych. Po walkach finałowych, sponsorzy wręczyli medale. 📢 Gotowe kartki z życzeniami i grafiką na imieniny Andrzeja. Nowe pionowe projekty idealne do wysłania przez MMS, Messenger i WhatsApp Imieniny Andrzeja to zdecydowanie jedne z najhuczniej obchodzonych w Polsce, nie tylko ze względu na popularność imienia, ale także dlatego, że towarzyszy im „Dzień św. Andrzeja”. W nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, obchodzimy andrzejki, które są ostatnią okazją do zabawy przed adwentem. Z okazji imienin Andrzeja przygotowaliśmy karki z życzeniami i grafiką - nowe pionowe projekty, idealne do wysłania przez popularne komunikatory. Pobierz i wyślij przez WhatsApp czy Messenger, MMS.

📢 Puchar Polski 2023 w boksie w Ciechocinku. Ponad 420 zawodników w uzdrowisku. Wideo i zdjęcia Do niedzieli, 26 listopada Ciechocinek zamienił się w stolicę światowego boksu. To za sprawą międzynarodowych zawodów Puchar Polski U-15 i U-17, na które przyjechało ponad 420 zawodniczek i zawodników. Organizatorem jest CKB "Potężnie". 📢 Mieszkania na sprzedaż z drugiej w Aleksandrowie Kujawskim. Oferty i ceny Kilkanaście mieszkań w Aleksandrowie Kujawskim czeka na nowych właścicieli. W mieście są też lokale w nowym budownictwie. Wybraliśmy jednak dla was najciekawsze oferty z drugiej ręki. Kto zmieni sąsiada? 📢 Pasowanie na ucznia w SP nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia z uroczystości Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawski złożyły uroczyste ślubowanie i zostały przyjęte do grona uczniów. Wcześniej udowodniły, że przez te dwa miesiące już bardzo dużo się nauczyły.

📢 Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych 2023 w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia i wideo To już czwarty zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Swoje wiersze zaprezentowało w sali Edwarda Stachury ponad 40 osób z całego województwa. 📢 W Ciechocinku zakończyli sezon turystyczny 2023 w województwie. Uzdrowisko przyciąga turystów. Zdjęcia i wideo Podczas uroczystości w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku wyróżniono najbardziej zaangażowanych w budowanie marki turystycznej Kujaw i Pomorza . Tegoroczne podsumowanie sezonu turystycznego odbyło się w nadwiślańskim uzdrowisku. 📢 Horoskop na weekend 17-19 listopada 2023. Wróżka Parisa przepowiada najbliższe dni Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [17-19 listopada 2023]?

📢 Nocny Bieg Jasia i Małgosi 2023 w Ciechocinku. W uzdrowisku pobiegli w przebraniach. Wideo i zdjęcia To już 4. edycja Nocnego Biegu Jasia i Małgosi w Ciechocinku. Bieg do uzdrowiska przyciąga biegaczy z całej Polski. To wyjątkowa impreza, bo uczestnicy biegną w oryginalnych przebraniach. 📢 Najciekawsze pomysły na jesienne paznokcie. Wzory i pomysły na listopad 2023 [zdjęcia] Czerwienie, brązy i fiolety na te kolory najczęściej stawiają panie wybierają lakiery do paznokci. Jesienią 2023 królują także kolorowe frencze i pastelowe barwy, wszystko przez słoneczną pogodę.

