Prasówka z całego tygodnia 8.10.2023 w Ciechocinku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 6-8 października 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Fashion Week to jedno z najważniejszych i najbardziej popularnych wydarzeń w branży modowej. To właśnie na tym wydarzeniu wszystkie influencerki, gwiazdy i kobiety, które chcą wyglądać stylowo, podglądają to, co będzie na topie w najbliższej przyszłości. Miss Polski Angelika Jurkowianiec podsumowuje to Paris Fashion Week.

Nie tylko silny ból w klatce piersiowej czy omdlenie mogą oznaczać choroby serca. Wiele objawów jest dużo mniej charakterystycznych. Jeśli jednak się pojawiają mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie. Nie bagatelizuj ich i zauważ zanim będzie za późno. Zawał serca czy udar mózgu to konsekwencja ignorowania tych subtelnych sygnałów jakie wysyła ci organizm, aby dać znać, że z twoim sercem dzieje się coś złego.