Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Ciechocinku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Ciechocinek, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ruszył casting do największego konkursu piękności w województwie Kujawsko-Pomorskim. Jeśli jesteś pełną ambicji panną z roczników 1995-2010, to jest to idealna okazja, aby zawalczyć o koronę Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Szczegóły, zdjęcia z ubiegłorocznej gali.

W Kruszynku oficjalnie otwarto nową świetlicę. Inwestycja warta prawie 6 mln zł została wsparta ze środków rządowych. - Teraz możemy cieszyć się nową świetlicą – powiedziała Justyna Kotrych, przewodnicząca KGW Kruszynianki.

W restauracji w Konecku bawili się tegoroczni maturzyści ZS nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, tzw. "Ogrodnika". W tym roku szkołę kończą cztery klasy piąte technikum. To ostatnia Studniówka w powiecie.