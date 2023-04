Prasówka tygodniowa z 9.04.2023 w Ciechocinku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyłoniono 28 pięknych kobiet, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia. Finałowa gala - 11 czerwca 2023 roku.

Ciechocinek uzdrawia poTężnie. Zresztą to miasto zdrowia i festiwali, a tych w sezonie letnim nie brakuje.. Na jakie imprezy w 2023 roku mogą liczyć mieszkańcy i kuracjusze? Kalendarz jest bardzo bogaty.

Basen termalno-solankowy, kolorowe dywany z kwiatów, fontanna Grzybek i niezwykły mikroklimat - to w PRL przyciągało do nadwiślańskiego uzdrowiska kuracjuszy i turystów. Jak po wojnie, w latach 1946-1980, wyglądał Ciechocinek? Zobaczcie na zdjęciach.

W ciechocińskim magistracie, w środę, 5 kwietnia podpisano porozumienie między Aleksandrowem Kujawskim a Ciechocinkiem. To współpraca nie tylko w trzech przedstawionych tematach.

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, gdy w Kościele katolickim nie jest odprawiana Msza Święta. To dzień zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, a także dzień postu ścisłego.

Wielkanoc to okazja do rodzinnych spotkań. Jak się ubrać, by było modnie, elegancko, stylowo? Zobacz w galerii najładniejsze sukienki z butików, które będą super prezentować się podczas świątecznych spotkań. Wiele propozycji wykorzystasz także na inne okazje.

Triduum Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Podczas liturgii kapłan myje nogi dwunastu mężczyznom.

Druhowie z OSP w Aleksandrowie Kujawskim prowadzą rozmowy z innymi muzykami. Chcą reaktywować orkiestrę dętą, która będzie uświetniać miejskie uroczystości. Niektórzy mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego są zbulwersowani zachowaniem muzyków z Vabank.