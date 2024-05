Prasówka Ciechocinek 27.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Po raz kolejny w Parku Zdrojowym w Ciechocinku odbył się Dzień Seniora. Impreza rozpoczęła się od kolorowej parady ulicami uzdrowiska.

W bardzo ciepłą i słoneczną niedzielę (26 maja 2024 roku) na Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Popularny bazar co niedziela przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.