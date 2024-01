Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Ciechocinek, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Gracze LOTTO mieli wiele powodów do świętowania w ostatnich 12 miesiącach. 2023 rok okazał się być bowiem hojny w wygrane. W Kujawsko-Pomorskiem padło 146 wygranych na sumę ponad 16 milionów złotych. Podajemy miasta, gdzie padły najwyższe wygrane, adresy kolektur oraz kwoty wygrane w poszczególnych grach LOTTO.

Wróżbita Adam zdradza, co czeka Cię w nowym roku. Według gwiazd i kart to ma być przełomowy rok. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie.

Zapytaliśmy właścicielkę Indigo Nailsalon w Aleksandrowie Kujawskim, Aleksandrę Fuminkowską, jakie są modne i stylowe paznokcie w 2024 roku. Szukacie inspiracji na karnawał i studniówki, zobaczcie nowe wzory paznokci.