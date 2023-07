Prasówka 2.07.2023 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Google Maps to znakomite narzędzie, dzięki któremu z łatwością dotrzesz do wybranego miejsca lub odszukasz interesujący cię budynek na mapie. Jest ono bardzo dokładne, a to oznacza, że na mapach Google znajdziesz to wszystko, co znajduje się na danej ulicy: samochody, bloki mieszkalne oraz ludzi. Jeśli nie chcesz, aby twój dom był dostępny dla oczu użytkowników Google Street View (funkcja Google Maps), możesz go zamazać. Wyjaśniamy krok po kroku, jak to zrobić.

Ciechocinek na trzy dni stał się stolicą Kujaw. W weekend odbył się Festiwal Folkloru, który jak co roku, przyciągnął tłumy. W uzdrowisku wystąpiły zespoły i soliści z bogatym repertuarem. Imprezie towarzyszył Ciechociński Jarmark Ludowy.