Prasówka 16.07.2023 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Rządowy Program Odbudowy Zabytków został rozstrzygnięty. Na 23 zadania gminy w powiecie aleksandrowskim otrzymały ponad 10 mln zł, najwięcej przeznaczono na remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku. Co jeszcze zostanie wyremontowane?

Do wypadku na DK 91 doszło około godz. 16, 15 lipca. Droga przez ponad dwie godziny były zablokowana. Nadal są utrudnienia na drodze.

To już 14. edycja Święta Soli. Imprezę zapoczątkowało Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, a wydarzenie każdego roku przyciąga mieszkańców i kuracjuszy.

Dzieci z Ciechocinka zaprosiły dziennikarzy na konferencję prasową do MCK. Chciała opowiedzieć o niezwykłych zajęciach. Przez dwa tygodnie brały udział w niezwykłych półkoloniach w uzdrowisku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta i aktualizują bazę zdjęć. W Aleksandrowie Kujawskim były kilkukrotnie, a na zdjęciach można zobaczyć mieszkańców. Choć twarze są automatycznie zamazywane, to może rozpoznajecie siebie, rodzinę, przyjaciół lub sąsiadów.

Ewa Minge to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego świata mody i show-biznesu ogółem. Sama w jednym z instagramowych wpisów nazwała się „czołową polską kosmitką”. Wyróżnia się nie tylko talentem i pracami, które tworzy, ale również wizerunkiem. Jakiś czas temu celebrytka przeprowadziła operację powiek górnych, a po podzieleniu się tą informację w swoich mediach, spotkała się z falą nieprzychylnych komentarzy. Jak teraz wygląda?

Ponad 33 mln zł gmina Aleksandrów Kujawski przeznaczyła w 2023 roku na inwestycje. Gro z tych środków, bo aż 26 845 946,00 zł to pieniądze na remonty dróg. Część środków wykorzystano na modernizację szkół. Jednak najważniejszym zadaniem będzie przeniesienie urzędu do budynku po placówce opiekuńczo-wychowaczej. Szukają środków na ten cel.

Juka ogrodowa to piękna roślina ozdobna. Latem zachwycają jej egzotyczne kwiaty, a zimą pozostają w ogrodzie zielone liście. Pomimo niezwykłej urody juka karolińska jest łatwa w uprawie. To roślina odporna na mróz, upał i słońce, znosi także suszę. Nie każdy wie, że jej kwiaty są nie tylko piękne, ale też jadalne. Sprawdź, jak uprawiać i pielęgnować juki w ogrodzie i co robić, żeby wspaniale kwitły.