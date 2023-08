Prasówka 13.08.2023 z całego tygodnia w Ciechocinku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Ciechocinek, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jarmark Dominkański to jedna z największych imprez handlowo-kulturalnych w Europie. Wystawców, którzy oferuje ciekawe przedmioty nie brakuje. Największe zainteresowanie wybudzają starocie.

Ciechocinek to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce i na świecie. Nadwiślańskie miasteczko przyciąga kuracjuszy, którzy mogą liczyć na moc atrakcji. To nie tylko słynne tężnie i fontanna „Grzybek” oraz specyficzny mikroklimat. Zapytaliśmy kuracjuszy i turystów za co lobią Ciechocinek.