Punkt Informacji Turystycznej w Ciechocinku znów otwarty

Jak poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski od 1 czerwca będzie istniała możliwość przeprowadzania testów na koronawirusa u osób skierowanych do uzdrowisk, a 15 czerwca nastąpi ponowne uruchamianie tych miejsc.

To dobra informacja dla Ciechocinka. - Z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych kuracjuszy w naszym mieście - przyznają władze miasta. - Chcąc umożliwić naszym gościom uzyskanie niezbędnych informacji, a także zakup pamiątek z pobytu w Ciechocinku, Punkt Informacji Turystycznej mieszczący się przy ul. Zdrojowej 2B od 1 czerwca będzie otwarty w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do soboty.

Na turystów czekają informatory, mapy, wydawnictwa poświęcone Ciechocinkowi i regionowi, a także materiały promocyjne i wiele innych pamiątek od toreb i koszulek po breloki.

W ramach bezpieczeństwa goście proszeni są, by do Punktu Informacji Turystycznej wchodzić w maseczkach, najlepiej pojedynczo, maksymalnie we dwie osoby. Ponadto, jeżeli to tylko możliwe, zalecana jest płatność bezgotówkowa.