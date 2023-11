Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Ciechocinku? Bądź na bieżąco

Dramatyczne apele zwierzolubów z grupy związanej z TOZ-em Gniezno pojawiły się w sieci w weekend. Jak się okazuje, do interwencyjnego odebrania psów jest aż 60 zwierząt!

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Horoskop dzienny na niedzielę 29 października 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Ciechocinka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Basen termalno-solankowy, kolorowe dywany z kwiatów, fontanna Grzybek i niezwykły mikroklimat - to w PRL przyciągało do nadwiślańskiego uzdrowiska kuracjuszy i turystów. Jak po wojnie, w latach 1946-1980, wyglądał Ciechocinek? Zobaczcie na zdjęciach.

Stroiki i wiązanki z róż to doskonały pomysł na piękną i elegancką dekorację grobu na Wszystkich Świętych. Możesz wybrać kompozycję ze świeżych kwiatów lub zdecydować się na sztuczne kwiaty, które również bardzo ładnie prezentują się na pomniku. Jeśli szukasz inspiracji na dekorację pomnika, koniecznie zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek z róż.

Ursus C-330 oraz C-360 z lat 80. XX wieku to wciąż popularne modele ciągników rolniczych, choć mają swoje lata. Te traktory wyprodukowane około 40 lat temu wciąż są na chodzie. Sprawdziliśmy, ile dziś kosztują takie używane Ursusy w ogłoszeniach ich dotychczasowych właścicieli. Poznaj przykładowe oferty używanych ciągników za kilkanaście tysięcy złotych i te za ponad 50.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [27-29 października 2023]?

Miasta w Kujawsko-Pomorskiem nieustająco się zmieniają. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy zobaczyć jak wyglądały kiedyś, zarówno przed wojną, jak i w czasach PRL. Zobaczcie na starych fotografiach centra miasta, tereny rekreacyjne, bulwary, uzdrowiska, zabytki i fabryki z regionu.