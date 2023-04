Prasówka z całego tygodnia 23.04.2023 w Ciechocinku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Sztuczna inteligencja i jej dzieła wciąż zaskakują. Tym razem SI przeniosła Spider-Mana i inne, towarzyszące mu postacie do… średniowiecza. Efekt niezwykle klimatyczny i wart zobaczenia – sprawdźcie sami. Co byście powiedzieli na taką serię przygód człowieka pająka?

Pokemon GO to bardzo popularna gra mobilna, w której fani kieszonkowych stworków maszerują po świecie w poszukiwaniu kieszonkowych stworków. Jeśli i ty starasz się złapać je wszystkie, to z pewnością chętnie dowiesz się, które z nich jest najtrudniej złapać. Podpowiadamy również, w jaki sposób można je zdobyć. Zobacz 11 najrzadszych Pokemonów w Pokemon GO.