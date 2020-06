Do uczniów z Ciechocinka trafiło 46 nowych laptopów [zdjęcia]

Miasto Ciechocinek przystąpiło do tego projektu w związku z zawieszeniem zajęć w obiektach szkolnych i realizacją programu nauczania w formie zdalnej oraz koniecznością zapewnienia sprzętu komputerowego dla części uczniów. Każda z ciechocińskich placówek oświatowych otrzymała 23 laptopy, które udostępniono uczniom w ich domach. Dla 17 uczniów, którzy nie mieli dostępu do internetu w miejscu zamieszkania, do przekazanych komputerów wbudowany został modem zapewniający możliwość korzystania z internetu. Przekazane wysokiej klasy laptopy są z linii biznesowej Lenovo.

Ponieważ ogłoszony został II etap naboru wniosków o dofinasowanie zakupu sprzętu komputerowego w tym Programie, Gmina także aplikowała o takie środki - informuje Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że zostały one przyznane. Czekamy teraz na podpisanie stosownej umowy. Tym razem planujemy zakup 40 komputerów, co oznacza, że każda ze szkół utworzy dodatkową pracownię informatyczną. Ten sprzęt będzie do dyspozycji uczniów od nowego roku szkolnego.