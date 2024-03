Wybory samorządowe 2024 - lista lokali wyborczych w gm. Waganiec

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu

Remiza OSP w Sierzchowie

Remiza OSP w Włoszycy

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Plebance

Sala Urzędu Gminy w Wagańcu

Zespół Szkół w Brudnowie

Świetlica w Niszczewach

Świetlica w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie

Jak zmienić miejsce głosowania?

Ideą wyborów samorządowych jest oddanie swojego głosu w miejscu stałego zamieszkania. Jeśli nie jesteśmy zameldowani na terenie gminy, gdzie mieszkamy na stałe, to możemy dopisać się do rejestru wyborców. Wygląda to tak, że należy złożyć wniosek do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania.

Warto pamiętać, że w wyborach samorządowych nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu i głosowania w dowolnym lokalu wyborczym.