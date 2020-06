Tygodniowy przegląd prasy (Ciechocinek, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ciechocinka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przymusowy urlop wypoczynkowy 2020. To musisz wiedzieć o nowym projekcie! [7.06.2020]”?

Przegląd tygodnia Ciechocinek od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przymusowy urlop wypoczynkowy 2020. To musisz wiedzieć o nowym projekcie! [7.06.2020] W ramach nowej wersji tarczy antykryzysowej pracodawca zyskał prawo do wysłania pracownika na przymusowy zaległy urlop wypoczynkowy. Co kryje się pod nowym pomysłem rządu? Sprawdź najważniejsze informacje. 📢 Do uczniów z Ciechocinka trafiło 46 nowych laptopów [zdjęcia] Nowy sprzęt dla uczniów z Ciechocinka to efekt przystąpienia miasta do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Projekt Grantowy pn.: „Zdalna Szkoła". 📢 Kierowniczka USC w Konecku stworzyła 7 fikcyjnych osób, by wyłudzić 500+ W ten sposób miała dorobić do rodzinnego budżetu. Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Konecku wprowadziła do systemu siedem fikcyjnych dzieci, by inkasować za nie 3,5 tys. złotych z programu 500+.

Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Ciechocinek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gessler nie pomogła. Te restauracje upadły po "Kuchennych rewolucjach" Wizyta Magdy Gessler i ekipy Kuchennych rewolucji to często ostatnia deska ratunku dla podupadających restauracji. Niestety, jak się okazuje, chociaż wiele rewolucji kończy się sukcesem, niektóre restauracje nie przetrwały próby czasu i musiały zostać zamknięte. Zobaczcie, które lokale po "Kuchennych rewolucjach" już nie istnieją! 📢 Lubuskie Morze Martwe - zobacz podwodny pejzaż kwaśnych jezior po kopalni Babina w Łęknicy. Te widoki zapierają dech w piersiach! W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

📢 Te rodzaje wsparcia możesz uzyskać z urzędu pracy, jeśli masz firmę lub organizację pozarządową Przedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami pandemii mogą liczyć na wsparcie z urzędu pracy. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy. Zobacz, kto ma szansę na bezzwrotną pożyczkę i co jeszcze warto się starać. 📢 Polska absurdami stoi! Zobacz te zdjęcia... a uwierzysz Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Będzie rewolucja w aptekach. Farmaceuci dostaną nowe uprawnienia – będą mogli m.in. wypisywać recepty [5.06.2020] Szykuje się farmaceutyczna rewolucja? Jak podaje serwis Fakty.tvn24.pl farmaceuci niedługo dostaną nowe uprawnienia. Będą mogli wypisywać recepty i prowadzić leczenie – oczywiście w dość wąskim i do tego w szczegółowo opisanym zakresie. Dzięki nowym uprawnieniom farmaceuci będą w stanie odciążyć lekarzy, których i tak jest w Polsce zdecydowanie za mało.

📢 Mieszkaniec Ciechocinka trafił do aresztu za narkotyki. Grozi mu 10 lat więzienia Trzy miesiące aresztu zastosował sąd wobec 41-letniego mieszkańca Ciechocinka.Policjanci znaleźli w jego mieszkaniu ponad 200 g amfetaminy i ponad 250 g marihuany. Teraz zatrzymanemu może grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Kosmetyczny hit: serum nawilżające. TOP 10 skutecznych składników Gdy robi się ciepło, nawet najlepszy krem może stać się za ciężki dla skóry. Czas sięgnąć po nowoczesny kosmetyk, który zyskuje rosnącą popularność. To nawilżające serum do twarzy – lekki, nietłusty preparat o wodno-żelowej konsystencji. Sprawdź, jakie składniki zapewniają jego maksymalną skuteczność! 📢 Zadbane i nowoczesne stadiony w niższych ligach [PRZEGLĄD] Ładne i nowoczesne stadiony nie są domeną wyłącznie klubów Ekstraklasy i jej bezpośredniego zaplecza. W niższych ligach także spotkamy komfortowe i eleganckie obiekty. Oto niektóre z nich!

📢 Punkt Informacji Turystycznej w Ciechocinku znów otwarty Punkt Informacji Turystycznej mieszczący się przy ul. Zdrojowej 2B w Ciechocinku znów działa zapraszając turystów i kuracjuszy. 📢 Kazik Staszewski: Nie jestem pisarczykiem, który na zamówienie komentuje każde wydarzenie Teraz słyszę, że strona opozycyjna zarzuca mi: „A dlaczego dopiero teraz? Dlaczego teraz się odezwałeś, a nie byłeś z nami, jak staliśmy pod sądami”? Jest też zarzut drugiej strony: „A dlaczego nie napisałeś o Smoleńsku?” - Kazik Staszewski w rozmowie z Anitą Czupryn mówi o swojej płycie, artystycznej DRODZE, polityce i wyborach.

📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki.

📢 Twoje auto czeka przegląd? Sprawdź te rzeczy! Oto najczęstsze usterki polskich samochodów Coroczny obowiązkowy przegląd techniczny samochodu to stresujący moment dla wielu kierowców. Nic dziwnego – w ubiegłym roku niemal pół miliona aut nie zdało tego egzaminu. Wielu negatywnych wyników można było jednak uniknąć. Zobacz, jakie są najczęstsze usterki samochodów wykrywane na przeglądach! 📢 Grali w Ekstraklasie, są na bezrobociu. Niektórzy pracy szukają od roku Rozgrywki PKO Ekstraklasy zostały wznowione, ale z różnych względów nie wszyscy zawodnicy zachowali miejsca pracy. Są też i tacy, którzy klubów szukają od początku sezonu. Którzy piłkarze widnieją na liście bezrobotnych? Kilku z nich w piłkę nie gra już prawie rok. 📢 Co przynosi pecha w domu? 10 pechowych rzeczy, które masz w domu Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur