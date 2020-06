Tygodniowy przegląd prasy (Ciechocinek, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Lista lokali wyborczych w gm. Raciążek, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

#GaszynChallange zatacza coraz szersze kręgi w naszym regionie. Do udziału w akcji mundurowych z Aleksandrowa Kujawskiego nominowała Komenda Miejska Policji we Włocławku.

Jeśli Trzaskowski wygra, to oznacza koniec rządów PiS. Absolutnie. To nieprawda, że prezydent w Polsce zgodnie z konstytucją ma niewielką władzę, że nic nie może zrobić. Może zawetować absolutnie wszystkie ustawy przyjmowane przez większość PiS-owską w parlamencie. Może odwrócić bieg spraw, bieg historii w Polsce – o kampanii prezydenckiej, polskiej polityce i społecznych podziałach mówi prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Zastanawiasz się, które informacje podać w CV, a co lepiej pominąć? Nie wiesz, co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę rekrutera? Zobacz, co powinny zawierać poszczególne elementy CV.

Tylko do wtorku można dopisać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Do piątku natomiast można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania, które powala na oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą.