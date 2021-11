Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Ciechocinek, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Ciechocinka

Na podstawie popularnej aplikacji do rezerwacji noclegów przygotowaliśmy dla Was listę obiektów, które są najczęściej i najlepiej oceniane w Ciechocinku. W tych miejscach najlepiej odpoczniesz. Zapraszamy do naszej galerii.

Kujawsko-Pomorskie dołączyło do regionów, które mogą się poszczycić bożonarodzeniowymi jarmarkami. I stało się to za sprawą Bydgoszczy, która przygotowała zimowe miasteczko w obrębie starówki. Zobaczcie zdjęcia z jarmarku świątecznego w stolicy województwa.

W niedzielę 21 listopada rypinianin Natan Grzybowski awansował do finału programu telewizyjnego "You Can Dance - Nowa Generacja". To kolejny sukces utalentowanego tancerza, który ma już na swoim koncie tytuły mistrza świata.