Trasy rowerowe do 124 km od Ciechocinka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Wycieczki rowerowe z Ciechocinka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 124 km od Ciechocinka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Z wizytą w kociewskim Arboretum Wirty

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,71 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 574 m

Suma zjazdów: 556 m

GR3miasto poleca trasę rowerzystom z Ciechocinka

Głównym celem naszej przejażdżki było Arboretum Wirty. Jak sama nazwa podpowiada to przede wszystkim ogród drzew i krzewów z przeróżnych zakątków świata. Ten najstarszy w naszym kraju ogród dendrologiczny zwiedzać można o każdej porze roku i za każdym razem urzekną nas inne jego walory. Całodzienna wycieczka rowerowa pozwoliła nam także zapoznać się z kociewskim krajobrazem, który sam w sobie jest jak jeden wielki ogród, pełen kwiatów, zwierząt i fantastycznych miejsc dla regeneracji ciała, z dala od cywilizacji. Mnóstwo tu pięknych jezior, rozległych pól i łąk, a także lasów.